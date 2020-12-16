Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование

Индийские женщины на марше по случаю Международного женского дня в столице Нью-Дели 8 марта 2019-го / Getty Images

Азартный игрок в карты в Индии проиграл жену другим игрокам, отдав ее на групповое изнасилование. Так как она сопротивлялась, облил ее кислотой.

Инцидент произошел в штате Бихар. Это еще один в списке случаев домашнего насилия во время карантина, связанных с пандемией в Индии. Об этом пишет The Independent.

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"Пара была в браке около 10 лет. Мужчина увлекался азартными играми. В конце октября проиграл жену в карты. После этого отправил ее к игрокам, где мужчины должны были ее изнасиловать. Если бы она сопротивлялась, муж должен был ее бить и содержать. Когда 30-летняя женщина оказала сопротивление, мужчина облил ее кислотой", - сказал офицер местной полиции Раджеш Кумар Джа.

Мужчина арестован за использование кислоты, групповое изнасилование и насилие в семье. Он ждет суда. Полиция еще не установила других обвиняемых.

По данным "Национальной комиссии по делам женщин", в период карантина почти двукратно выросло домашнее насилие. По правительственным данным, штат Бихар занял 14-е место среди 29 индийских штатов по домашнему насилию в 2019-м с примерно 2300 случаями.