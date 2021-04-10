Прогнозируют худший урожай винограда за 40 лет

Фермер прогревает землю на винограднике ФОТО: Reuters

Во Франции в регионах Бургундия и Бордо через несколько морозных ночей на прошлой неделе ожидают худший урожай винограда за несколько десятилетий. Правительство уже готовит пакет помощи фермерам и виноделам.

Ночью на виноградниках зажигали фонари и небольшие костры, чтобы кусты и фруктовые деревья не мерзли. Но фермеры говорят, что последний раз такие морозы в апреле были в 1990-м, пишет The Daily Mail.

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"Лоза неживая. Ломается, как стекло, - рассказал винодел Доминик Гвинею из Бордо. Делает красное вино. - В ней нет жизни. В 2007-м были поздние заморозки, но слабее. Мы тогда более-менее справились. Сейчас это катастрофа. Мы очень старались, но не смогли прогреть землю ".

В Бургундии виноделы соберут минимум на половину меньше винограда, чем в прошлые годы.

В течение последней недели в Украине выросли цены на тепличные овощи.