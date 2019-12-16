Продлили сроки строительства "Северного потока-2"

"Северный поток-2" планировали запустить к концу 2019 через Россию в Германию в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши. Фото: www.golos.com.ua

Заявку на изменения в проект Nord Stream 2 сегодня рассмотрит Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии.

Сроки строительства газопровода хотят продлить до весны 2020 года, пишет DW.

Так как Дания задерживала разрешение на строительство, оно продлится зимой и весной 2020 года.

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"Северный поток-2" планировали запустить к концу 2019 года через Россию в Германию в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши. Пропускная способность газопровода - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 является российский Газпром. Партнеры монополиста по проекту - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - обещали профинансировать 50% проекта.

США внесли положения о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет на 2020 год. Санкции касаются компании, участвующих в строительстве газопровода. Они могут потерять возможность получить американскую визу и зарабатывать на операциях, связанных с недвижимостью или активами в США.