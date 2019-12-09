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США заложили в проект оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2"

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США заложили в проект оборонного бюджета санкции против &quot;Северного потока-2&quot;
Санкции США должны посодействовать остановке строительства "Северного потока-2". Фото: 5.ua

США внесли положения о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет на 2020 год.

Санкции касаются компании, участвующих в строительстве газопровода. Они могут потерять возможность получить американскую визу и зарабатывать на операциях, связанных с недвижимостью или активами в США, передает Bloomberg.

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По словам санатора Теда Круза, санкции должны остановить строительство "Северного потока-2". Проект принесет миллиарды долларов России, которые страна сможет использовать для финансирования военной агрессии против Америки и Европы.

Одобрить оборонный бюджет США планируют до 20 декабря.

"Северный поток - 2" - газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута - более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд куб. газа в год. Стоимость проекта - 9,5 млрд евро, его пополам финансируют российский Газпром и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французский Engie и австрийская OMV.

Против реализации проекта газопровода выступают США, Польша, Украина и страны Прибалтики.

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09
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