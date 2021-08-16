Приятный бонус: около 2,5 млн грн нашли в старом холодильнике

Сумму, которую нашли в холодильнике, мужчина сможет оставить себе если не найдется предыдущий владелец. Фото: pixabay.com

В холодильнике, купленном в интернет-магазине, нашли $95 тыс.

Во время мытья холодильника житель Южной Кореи нашел 2200 купюр на сумму 110 млн корейских вон, сообщает портал Mothership.

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Мужчина обратился в полицию. Сейчас правоохранители пытаются установить личность предыдущего владельца холодильника.

Если в течение шести месяцев тот не объявится, то мужчина сможет забрать деньги себе. Ему необходимо будет заплатить налог в размере 22% от стоимости найденной суммы. Или же он должен вернуть $95 тыс.

В городе Колумбия американские супруги Джеймс Мамфорд и Кларисса выявили на чердаку артефакты, стоимостью десятки тысяч долларов. Сокровища сохранялись в двух ящиках. $46 золотых монет с изображением статуи Свободы высечены с 1849-го по 1907 годы. $18 моргановских серебряных - в 1879-1904 годах. Монеты суммарно оцениваются в $25 тыс.