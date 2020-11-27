Супруги нашли старинные сокровища в собственном доме

Американская пара нашло сокровища в собственном доме. Фото: cdn.segodnya.ua

В городе Колумбия американские супруги Джеймс Мамфорд и его жена Кларисса выявили на чердаку артефакты стоимость которых становит десятки тысяч долларов.

Об этом Джеймс написав на своей странице в Facebook.

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По словам американцев, сокровища сохранялись в двух ящиках. $46 золотых с изображением статуи Свободы высечены с 1849 по 1907 од. $18 моргановской серебряных - в 1879-1904 годах. Монеты суммарно оцениваются в $25 тыс.

Супруги догадалось, что клад принадлежит людям, которые жили в доме до них. Они встретились и отдали им монеты.

"Бывший владелец нашего дома - мужчина в возрасте. Он признался, что совсем забыл о них", - рассказала Кларисса.

38 шведских серебряных монет XVI и XVII вв. нашли в лесу Черпишево у реки Висла в Польше. Находку обнаружили любители с историко-исследовательской группы Weles Артур Рибськи и Славомир Грабовски.