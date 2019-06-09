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Притеснения и жестокое обращение с гражданами: в ООН обсудят Беларусь

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Притеснения и жестокое обращение с гражданами: в ООН обсудят Беларусь
В ООН обвинили Беларусь в жестоком обращении с гражданами. Фото: Gdz4you

В Организации объединенных наций обвинили Беларусь в жестоком обращении с безработными и наркоманами. Также в ООН обеспокоены наличием смертной казни в стране как высшей меры наказания и притеснениями журналистов.

"В последние несколько лет Беларусь демонстрирует большую готовность к сотрудничеству с международной правозащитной системой. Вместе с тем власти все еще не отказались от смертной казни, жестоко обращаются с безработными и наркоманами, ущемляют журналистов и правозащитников, вводят дополнительные ограничения в интернете", - говорится в докладе Специального докладчика ООН о состоянии прав человека в Беларуси.

Доклад охватывает период с 1 мая 2018 по 31 марта 2019 года. Ее обсудят на предстоящей сессии Совета ООН по правам человека в конце июня. Специальный докладчик Анаис Марен, которая подготовила документ, пришла к выводу, что в отчетный период в стране не произошло заметных улучшений в области прав человека.

"Например, по-прежнему применяется смертная казнь. Нет никаких сдвигов в предотвращении пыток и жестокого обращения, хотя за прошедшие годы по обоим этим аспектам было вынесено немало рекомендаций", - говорится в докладе.

Марен отмечает некоторые положительные изменения, например отмена статьи Уголовного кодекса, которая устанавливала ответственность за деятельность незарегистрированных организаций, и внесение поправок в закон о массовых мероприятиях, в том, что касается процедуры уведомления о проведении некоторых сборов. Эксперт ООН опасается, что при сохранении ограничительной нормативно-правовой базы и практики в стране могут повториться широкомасштабные репрессии.

Автор также выразила обеспокоенность "жестким и карательным" отношение к наркоманам и безработных. Например, человек, задержанных за правонарушения, связанные с наркотиками, в том числе детей, приговаривают к непропорционально длительным срокам тюремного заключения. Наркозависимых или безработных отцов и матерей лишают родительских прав.

Марен также подчеркнула, что безработные обязаны платить по более высокому тарифу за коммунальные услуги и вынуждены соглашаться на любую предложенную им работу, чтобы их отправили в лечебно-трудовые профилактории. С дискриминацией в Беларуси сталкиваются также цыгане, представители сексуальных меньшинств и ВИЧ-инфицированные.

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В докладе также говорится о смертные приговоры в стране, где за последние два с половиной десятилетия были казнены сотни людей.

"Смертная казнь де-факто или де-юре отменили все европейские страны, за исключением Беларуси, где за последние два с половиной десятилетия были казнены, по оценкам, около 400 человек", - рассказала эксперт.

В то же время Марен отмечает, что исполнение смертных приговоров в Беларуси держится в секрете, поэтому статистические данные о количестве казненных лиц могут быть не точными. Родственников, как правило, не информируют о времени и обстоятельствах казни близких, им не возвращают тела казненных и не сообщают о месте их захоронения. Такую практику Комитет ООН по правам человека признал нечеловеческой.

Елена Зеркаль, агент Украины по делу относительно иска против России в Международный суд ООН, во время заключительного раунда аргументов представила окончательные ходатайство Украине. Украина обвиняет РФ в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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