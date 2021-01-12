Принц Саудовской Аравии планирует построить город будущего

 
Ексклюзивы
1/5
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Просмотров: 279
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 567
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 252
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
Просмотров: 234
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Просмотров: 450
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1422
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2268
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1026
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3879
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2583
Фото
Все фото
3
6
3
4
5
&quot;Самую страшную квартиру в мире&quot; хотят продать за $130 тыс.
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс.
&quot;Государство возвращает часть ипотеки&quot; - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Видео
Все видео
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Интервью
1/5
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 252
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 279
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8640
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1134
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
вторник, 12 января 2021 18:17

Принц Саудовской Аравии планирует построить город будущего

  Комментировать

Наследный принц Саудовской Аравии и глава совета директоров проекта Neom Мухаммед бин Салман планирует создать 1-й в мире "город будущего", который получило название The Line.

В населенном пункте не будет автомобилей и выбросов парниковых газов, говорится в прессрелизе проекта.

Город планируют построить длиной в 170 км. Передвижение обеспечит подземный сверхскоростной транспорт. В городе будут школы, оздоровительные центры, много зелени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спикер парламента Эстонии выдвинул территориальные претензии к РФ

Автор: neom.com
  План города будущего.
План города будущего.

"В городах, которые считаются самыми развитыми в мире, люди проводят годы своей жизни в дороге. К 2050-му продолжительность поездок увеличится вдвое. К этому времени миллиарду людей придется переехать из-за увеличения уровня моря и выбросов СО2 . 90% людей дышат загрязненным воздухом. Поэтому нам нужно превратить концепцию обычного города на концепцию футуристического", - прокомментировал Салман.

Президент Владимир Зеленский рассказал о строительстве современной магистрали, которая поможет сократить продолжительность поездок между столицами Украины и Молдовы до 5 ч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Принц Саудовской Аравии планирует построить город будущего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

Установили рекорд скорости для автомобиля

Землетрясение забрало жизни более 220 тыс. человек

Две страны решили объединиться в одну

Самое читаемое
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 17514
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 15706
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 14940
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 12627
По городу гуляла голая и босая женщина
По городу гуляла голая и босая женщина
 Просмотров: 8506
Мир
Турция назвала дату начала туристического сезона
Турция назвала дату начала туристического сезона
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
 Просмотров: 423
Европейский регулятор ведет переговоры с разработчиком российской Covid-вакцины
Европейский регулятор ведет переговоры с разработчиком российской Covid-вакцины Просмотров: 180
РФ угрожает Навальному реальным заключением вместо условного
РФ угрожает Навальному реальным заключением вместо условного Просмотров: 180
Немецкая полиция разоблачила крупнейший торговый рынок даркнета
Немецкая полиция разоблачила крупнейший торговый рынок даркнета Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
3
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
Голосов: 768
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть