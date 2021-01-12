Принц Саудовской Аравии планирует построить город будущего

Наследный принц Саудовской Аравии и глава совета директоров проекта Neom Мухаммед бин Салман планирует создать 1-й в мире "город будущего", который получило название The Line.

В населенном пункте не будет автомобилей и выбросов парниковых газов, говорится в прессрелизе проекта.

Город планируют построить длиной в 170 км. Передвижение обеспечит подземный сверхскоростной транспорт. В городе будут школы, оздоровительные центры, много зелени.

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Автор: neom.com План города будущего.

"В городах, которые считаются самыми развитыми в мире, люди проводят годы своей жизни в дороге. К 2050-му продолжительность поездок увеличится вдвое. К этому времени миллиарду людей придется переехать из-за увеличения уровня моря и выбросов СО2 . 90% людей дышат загрязненным воздухом. Поэтому нам нужно превратить концепцию обычного города на концепцию футуристического", - прокомментировал Салман.

Президент Владимир Зеленский рассказал о строительстве современной магистрали, которая поможет сократить продолжительность поездок между столицами Украины и Молдовы до 5 ч.