Принц Гарри расстроен из-за потери королевских титулов

Неизвестно, на какие именно средства будут жить Гарри и Меган и как оплачивать свою безопасность Фото: Сплетник

В воскресенье, 19 января, во время выступления в благотворительном фонде "Сентебейл" в Лондоне британский принц Гарри выразил сожаление из-за того, что его и его жену Меган Маркл лишили королевских титулов после того, как супруги решили отказаться от части королевских привилегий.

"Великобритания - мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится. Мне очень грустно, что до этого дошло", - сказал он, пишет DW.

Он отметил, что не видит другого выхода, кроме отказа от королевских привилегий для "более спокойной жизни" с женой и сыном Арчи. Это стало первым публичным комментарием принца после их с женой исторического заявления.

"Я хочу, чтобы вы услышали правду от меня, которой могу поделиться не как принц или герцог, а Гарри - тот самый человек, который 35 лет рос на ваших глазах, но с более ясной перспективой", - сказал принц.

Гарри также признался в определенном волнении из-за отказа от своих ежедневных королевских обязанностей и намерения жить за границей. По его словам, он готов потерять средства, которые поддерживали его образ жизни. При этом принц признал, что ему трудно отказаться от воинских званий, присвоенных ему после службы в британской армии, в частности, в Афганистане.

"Мы делаем прыжок веры - спасибо, что дали мне смелость сделать следующий шаг", - сказал он.

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Неизвестно, на какие именно средства будут жить Гарри и Меган и как оплачивать свою безопасность. Вероятно, принц Чарльз продолжит выплачивать сыну средства из частного фонда.

Так называемый Megxit, названный в честь жены Гарри Меган Маркл, начался после того, как 8 января Гарри и его жена заявили, что планируют отказаться от части королевских привилегий. Они собираются жить на два континента - в Великобритании и в Северной Америке, а также хотят быть финансово независимыми от бюджета британской королевской семьи, ограничить контакты со СМИ, создать благотворительный фонд, продолжать поддерживать королеву. Елизавета II поддержала желание принца Гарри и Меган начать новую жизнь. Созвала кризисное совещание из-за их решения. После этого Букингемский дворец заявил, что Гарри и его жена больше не будут носить титул "королевское величество" - так же, как и покойная мать принца принцесса Диана после развода с принцем Чарльзом в 1996 году. Также Гарри и Меган не будут получать бюджетных средств, которые им выделяют на выполнение королевских обязанностей. Супруги также вернут около $3,1 млн из средств налогоплательщиков, которые они потратили на ремонт своего дома вблизи Виндзорского дворца.