При строительстве обвалилась эстакада. Есть пострадавшие

Фото: ANI

В Индии в пятницу, 17 сентября, утром 14 человек получили травмы после обрушения строящейся эстакады в деловой столице страны Мумбаи.

Состояния всех пострадавших стабильное. Об этом пишет издания Times of India.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовик разрушил двухэтажный дом

За словами пожарных, инцидент произошел в 4:40 утра. Обвалилась эстакада, соединявшая главную дорогу. Пострадавших доставили в ближайшею больницу.

Во время матча в Бразилии 1 сентября на стадионе обрушилась крыша. В момент обвала на трибунах не было зрителей, ведь через карантинные ограничения матчи проходят без болельщиков.