Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке

Президента Бразилии Жаира Болсонару не впустили в один из ресторанов в Нью-Йорке из-за отсутствия Covid-вакцинации.

Болсонару хотел пообедать в одном из заведений, где подают бразильскую кухню, сообщает Globo. Его не пустили внутрь заведения, чтобы не нарушить действующие в городе правила карантина.

В Нью-Йорке обслуживать внутри кафе и ресторанов можно только клиентов, сделавших Covid-прививку. Сотрудникам ресторана пришлось оградить часть тротуара черными занавесками, чтобы бразильский президент поел на улице.

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Фото: Reuters

Болсонару, который является ярым противником вакцинации против коронавируса, прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. Президент Бразилии аргументирует отказ от вакцинации тем, что переболел в прошлом году и имеет иммунитет.

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В июне Болсонару во время мотопробега байкеров в Сан-Паулу не соблюдал карантинных ограничений из-за коронавируса. Его оштрафовали на почти €90 за то, что он не носил защитную маску. С начала пандемии коронавируса Болсонару выступал против использования защитных масок, соблюдения изоляции и дистанции.