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суббота, 05 февраля 2022 15:34

Президент Турции вместе с супругой инфицировался коронавирусом

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Президент Турции вместе с супругой инфицировался коронавирусом
Накануне Эрдоган посетил Киев с официальным визитом. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой инфицировались штаммом Omicron.

Супруги получили положительный тест, несмотря на легкие симптомы, сообщил Эрдоган в Twitter,

"Мы продолжим нашу работу из дома. Мы рассчитываем на ваши молитвы", — написал президент.

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3 февраля президент Турции с супругой посетили Киев с официальным визитом. Они виделись с президентом Владимиром Зеленским. В тот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Житель Турции Музаффер Каясан уже 14 месяцев находится на карантине. С 2020 года 56-летний мужчина 78 раз получал положительный результат на коронавирус.

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05
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