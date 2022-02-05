Президент Турции вместе с супругой инфицировался коронавирусом

Накануне Эрдоган посетил Киев с официальным визитом. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой инфицировались штаммом Omicron.

Супруги получили положительный тест, несмотря на легкие симптомы, сообщил Эрдоган в Twitter,

"Мы продолжим нашу работу из дома. Мы рассчитываем на ваши молитвы", — написал президент.

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3 февраля президент Турции с супругой посетили Киев с официальным визитом. Они виделись с президентом Владимиром Зеленским. В тот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Житель Турции Музаффер Каясан уже 14 месяцев находится на карантине. С 2020 года 56-летний мужчина 78 раз получал положительный результат на коронавирус.