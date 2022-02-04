Зеленский согласился встретиться с Путиным – Эрдоган

Президент Украины Владимир Зеленский согласен встретиться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным в Турции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило CNN Turk.

По словам Эрдогана, "был положительный отклик" Путина приехать в Турцию после Китая.

"Надеюсь, мы проведем встречу Путина и Зеленского", - сказал.

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Эрдоган заявил, что на встрече с Зеленским он "увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам".

Сейчас устанавливают дату.

В декабре прошлого года Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией по поводу конфликта на Донбассе не только в "нормандском формате". Сказал о варианте трехстороннего формата с участием США. Путин готов к разговору, заявили после этого в Кремле.

Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.

26 января в Париже состоялись переговоры советников глав стран "нормандского формата". В них принимали участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.