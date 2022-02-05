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суббота, 05 февраля 2022 12:48

В Турции мужчина уже 14 месяцев находится на самоизоляции.

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В Турции мужчина уже 14 месяцев находится на самоизоляции.
Тесты в течение 14 месяцев показывают положительный результат на коронавирус. Фото: dailysabah

Житель Турции Музаффер Каясан уже 14 месяцев находится на карантине.

С 2020 года 56-летний мужчина 78 раз получал положительный результат на коронавирус. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah.

Впервые у мужчины, больного лейкемией, был обнаружен Covid-19 в ноябре 2020 года. Тогда его госпитализировали, однако после непродолжительного периода лечения выписали и он вернулся домой в стамбульском районе Сарьер, где в условиях самоизоляции ждал полного выздоровления. Но это стало началом его заключения, ведь уже 78 тестов, которые сдавал мужчина, показали, что у него по-прежнему положительный результат на COVID-19.

Мужчина обратился к власти с просьбой найти решение его ситуации, из-за которой он вынужден проводить время в одиночестве дома и может видеть своих детей и внуков только через окно.

Медики объяснили, что тесты дают положительный результат из-за слабой иммунной системы Каясана. Пока мужчина выживает на лекарствах, которые ему прописали, чтобы поддержать иммунную систему.

При этом жена и сын мужчины, проводившие с ним время, не заразились коронавирусом.

"Сначала я подумал, что я носитель, но это не так. Я думаю, что я более склонен к влиянию вируса, чем они. Даже проходящая мимо окна кошка может заразить меня", – пошутил мужчина.

"Я поправился, но в моем организме все еще есть остатки COVID-19. Это единственное объяснение положительных тестов, которое мне дали", – добавил он.

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Мужчина страдает из-за ситуации, в которой оказался.

"У меня нет никаких проблем, кроме того, что я не могу коснуться своих близких. Это очень тяжело. Я даже не могу привиться из-за своего состояния", – резюмировал он.

В мире диагностировали более 388,5 млн Covid-случаев. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Франции и США.

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05
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