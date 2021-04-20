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вторник, 20 апреля 2021 15:11

Президент погиб на передовой на следующий день после переизбрания

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Президент погиб на передовой на следующий день после переизбрания
Покойный президент Идрис Деби вместе с главой Франции Эммануэлем Макрона / Getty Images

По данным армии Чада, переизбранный президент Идрис Деби умер от ран, которые получил, когда посещал позиции своей армии, воющей с повстанцами на севере страны.

Президент Деби выиграл в понедельник шестой президентский срок, по предварительным результатам получив 79,3% голосов. Об этом пишет The Africa Report.

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По словам генерала Азема Бемрандуа Агуна, военные в боях были отброшены повстанцами, когда наступали на их столицу Нджамену. Ожидали, что Деби произнесет победную речь после получения предварительных результатов выборов, но вместо этого решил сначала посетить солдат на передовой.

На чадскую армию напал "Фронт перемен и согласия в Чаде", который прибыл со своей базы в соседней Ливии, и начал наступление в Чаде 11 апреля. Их цель была в том, чтобы избавить Чад 31-летнего правления Деби.

На данный момент действие конституции страны приостановлено. Военный совет Чада возглавит сын Идриса, генерал Махамат Идрис Деби Итно. Эта временная власть должна действовать в течение 18 месяцев.

Генерал Деби-младший на протяжении многих лет возглавлял "Главное управление служб безопасности для государственных учреждений", которое включает президентскую охрану.

Повстанцы, которые базируются в Ливии, атаковали пограничный пост и продвинулись на сотни километров вглубь Чада через пустыню. После первых столкновений чадская армия заявила, что убила 300 боевиков и предотвратила наступление.

Идрис Деби пришел к власти в 1990-м после государственного переворота и потом выигрывал все выборы. Три года назад парламент Чада "обнулил" предыдущие президентские сроки и позволил Деби избраться еще дважды шесть лет.

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