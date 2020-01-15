Президент Ирана призвал военных извиниться, что признали вину "слишком поздно"

Президент Ірану Хасан Рухані закликав іранських військових вибачитися, що не одразу визнали факт збиття літака МАУ. Фото: armyinform.com.ua

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские военные не пытались скрыть вину за сбитый 8 января вблизи Тегерана пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины". И призвал их извиниться за то, что не сразу взяли на себя ответственность за аварию "Боинга".

Такие заявления Рухани сделал на заседании иранского правительства. Его выступление в опубликовал 15 января в Twitter телеканал Press TV.

По словам Рухани, если объявление о поражении ракетой украинского самолета "было сделано поздно", военные "должны попросить прощения". Он также призвал их извиниться, если тон, которым они говорили, "был неуместным".

Президент Ирана подчеркнул, что позднее объявление о причинах катастрофы самолета МАУ не связано с намерением скрыть их. Рухани добавил, что авиакатастрофа стала неожиданностью для Тегерана. Президент также подчеркнул, что иранские военные никогда раньше "так не ошибались" в отношении пассажирского самолета.

Рухани призвал иранских военных предоставить больше информации о ходе расследования катастрофы и пообещал следить за процессом.

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Именно украинская власть санкционировала заявление посольства Украины в Иране о том, что самолет МАУ разбился близ Тегерана якобы по техническим причинам. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов