Президент Ирана извинился за ошибку своих военных

Рухани выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Фото: ittiloot.com

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за то, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет и выразил соболезнования семьям погибших.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы посвящены всем семьям, которые находятся в трауре. Я выражаю искренние соболезнования", - написал в своем Twitter президент.

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Рухани отметил, внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что "ракеты, выпущенные за человеческой ошибки, которая привела к ужасной катастрофы украинского самолета и гибели 176 невинных людей". Также подчеркнул, что расследование трагедии продолжается.

Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Так на своей странице в Facebook президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления Ирана, в которых страна официально признала, что украинский самолет по ошибке сбили ее силы.