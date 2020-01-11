Зеленский отреагировал на признание вины Ираном за гибель лайнера МАУ

"Ожидаем от Ирана полного и открытого расследования, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений", - президент Владимир Зеленский о катастрофе самолета МАУ. Фото: ОП

Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета.

Так на своей странице в Facebook президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления Ирана, в которых страна официально признала, что украинский самолет по ошибке сбили ее силы.

"Мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.

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Он также выразил надежду, что "расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий".

И отметил, чтобы 45 украинских экспертов, исследующих причины аварии непосредственно в Иране, "получили полный доступ и взаимодействие для установления справедливости".

В субботу утром Иран официально заявил, что "Боинг" Украинские авиакомпании МАУ был по ошибке сбит, ведь иранские военные приняли его за вражеский объект.