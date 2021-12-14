Президент Финляндии позвонил Байдену перед разговором с Путиным: говорили об Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте. Фото: Riikka Hietajärvi, Tasavallan presidentin kanslia

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома и президента Финляндии.

В частности, во время разговора лидеры стран выразили озабоченность наращиванием российских военных на границе Украины. Президенты также отметили "важность трансатлантических усилий для деэскалации ситуации".

Беседа Байдена и Ниинисте состоялась в преддверии запланированных переговоров между президентами Финляндии и России.

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В четверг 9 декабря президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели разговор. До этого американский президент побеседовал с российским. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.