Президент Финляндии позвонил Байдену перед разговором с Путиным: говорили об Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 3222
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 909
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 702
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1728
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 8523
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4140
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2880
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1953
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
6
5
4
16
4
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений
Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений
Семья рекордсменов установила дома 444 рождественских елки
Семья рекордсменов установила дома 444 рождественских елки
Видео
Все видео
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3492
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6120
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1449
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4536
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 954
Колонка
13 декабря 2021
Просмотров: 540
Добре було
– У Союзі добре було. Не те що зараз, – каже знайомий 70‑річний Любомир Іванович. Живе сам у трикімнатній квартирі, щонеділі готує ...
вторник, 14 декабря 2021 08:05

Президент Финляндии позвонил Байдену перед разговором с Путиным: говорили об Украине

  Комментировать
Президент Финляндии позвонил Байдену перед разговором с Путиным: говорили об Украине
Президент Финляндии Саули Ниинисте. Фото: Riikka Hietajärvi, Tasavallan presidentin kanslia

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома и президента Финляндии.

В частности, во время разговора лидеры стран выразили озабоченность наращиванием российских военных на границе Украины. Президенты также отметили "важность трансатлантических усилий для деэскалации ситуации".

Беседа Байдена и Ниинисте состоялась в преддверии запланированных переговоров между президентами Финляндии и России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борис Джонсон сказал Путину, что нападение на Украину было бы "стратегической ошибкой"

В четверг 9 декабря президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели разговор.

До этого американский президент побеседовал с российским. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент Финляндии позвонил Байдену перед разговором с Путиным: говорили об Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Землетрясение уничтожило город в империи

Самое читаемое
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 22725
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 21889
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 14274
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 13788
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 10179
Мир
"Многие российские солдаты вернутся в гробах" - Резников о возможном нападении РФ на Украину
"Многие российские солдаты вернутся в гробах" - Резников о возможном нападении РФ на Украину Просмотров: 351
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
 Просмотров: 351
В Испании установили рекордно большой рождественский вертеп
В Испании установили рекордно большой рождественский вертеп Просмотров: 162
Кипр ужесточает для туристов условия въезда
Кипр ужесточает для туристов условия въезда Просмотров: 81
Отношения между ЕС и Россией улучшатся не скоро – глава Европарламента
Отношения между ЕС и Россией улучшатся не скоро – глава Европарламента Просмотров: 72
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
4
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
4
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
3
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Голосов: 209
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть