Президент Финляндии позвонил Байдену перед разговором с Путиным: говорили об Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома и президента Финляндии.
В частности, во время разговора лидеры стран выразили озабоченность наращиванием российских военных на границе Украины. Президенты также отметили "важность трансатлантических усилий для деэскалации ситуации".
Беседа Байдена и Ниинисте состоялась в преддверии запланированных переговоров между президентами Финляндии и России.
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В четверг 9 декабря президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели разговор.
До этого американский президент побеседовал с российским. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.
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