Борис Джонсон сказал Путину, что нападение на Украину было бы "стратегической ошибкой"

 
Ексклюзивы
1/5
Львов покрыло снегом - сказочные фото
Львов покрыло снегом - сказочные фото
Просмотров: 1530
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 450
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 684
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1674
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 8334
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4104
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2790
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1926
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
6
5
4
16
4
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений
Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений
Семья рекордсменов установила дома 444 рождественских елки
Семья рекордсменов установила дома 444 рождественских елки
Видео
Все видео
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3492
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6102
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1449
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4464
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 954
Колонка
13 декабря 2021
Просмотров: 342
Добре було
– У Союзі добре було. Не те що зараз, – каже знайомий 70‑річний Любомир Іванович. Живе сам у трикімнатній квартирі, щонеділі готує ...
понедельник, 13 декабря 2021 21:47

Борис Джонсон сказал Путину, что нападение на Украину было бы "стратегической ошибкой"

  Комментировать
Борис Джонсон сказал Путину, что нападение на Украину было бы &quot;стратегической ошибкой&quot;
Британский премьер Борис Джонсон сказал Путину, что для России было бы стратегической ошибкой нападать на Украину / Reuters

Британский премьер Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 13 декабря, заявил, что ужесточение агрессии против Украины станет для России стратегической ошибкой.

О разговоре сообщила прес-служба британского правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин заявил, что Украина до сих пор не вернула России активы СССР

"Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия", - говорится в правительственном сообщении.

Джонсон выразил глубокую обеспокоенность Соединенного Королевства из-за наращивания российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность дипломатической работы для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений. Он также обратил внимание на важность диалога по международной и региональной безопасности.

Прес-служба Кремля заявила, что Путин обвинил Киев в срыве Минских соглашений, использовании запрещенного вооружения на линии столкновения и дискриминации русскоязычного населения. Глава Кремля сказал, что это происходит "на фоне активного военного освоения территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России".

"Учитывая это, Путин заявил о необходимости немедленно начать переговоры по выработке точных международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, прежде всего в Украине, вооружений, угрожающих России", - заявили в Кремли.

Российская сторона пообещала вскоре предоставить проекты соответствующих документов.

Заявление Путина, что Украина не вернула РФ зарубежные активы СССР – манипуляция фактами. Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Борис Джонсон сказал Путину, что нападение на Украину было бы "стратегической ошибкой"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Казак стал правителем Молдавии

Самое читаемое
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 17208
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 13509
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 13068
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 12780
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 9684
Мир
Правительство Меркель девять месяцев блокировало продажу Украине оружия и техники
Правительство Меркель девять месяцев блокировало продажу Украине оружия и техники Просмотров: 972
Бывшего министра внутренних дел бросили за решетку за коррупцию
Бывшего министра внутренних дел бросили за решетку за коррупцию Просмотров: 1206
Китаец усыпил девушку и украл почти $24 тыс. с ее счетов
Китаец усыпил девушку и украл почти $24 тыс. с ее счетов Просмотров: 468
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
6
 Просмотров: 117
Назвали "Человека года" по версии Time
Назвали "Человека года" по версии Time Просмотров: 216
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
4
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
4
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
3
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Голосов: 198
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть