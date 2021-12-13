Борис Джонсон сказал Путину, что нападение на Украину было бы "стратегической ошибкой"

Британский премьер Борис Джонсон сказал Путину, что для России было бы стратегической ошибкой нападать на Украину / Reuters

Британский премьер Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 13 декабря, заявил, что ужесточение агрессии против Украины станет для России стратегической ошибкой.

О разговоре сообщила прес-служба британского правительства.

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"Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия", - говорится в правительственном сообщении.

Джонсон выразил глубокую обеспокоенность Соединенного Королевства из-за наращивания российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность дипломатической работы для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений. Он также обратил внимание на важность диалога по международной и региональной безопасности.

Прес-служба Кремля заявила, что Путин обвинил Киев в срыве Минских соглашений, использовании запрещенного вооружения на линии столкновения и дискриминации русскоязычного населения. Глава Кремля сказал, что это происходит "на фоне активного военного освоения территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России".

"Учитывая это, Путин заявил о необходимости немедленно начать переговоры по выработке точных международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, прежде всего в Украине, вооружений, угрожающих России", - заявили в Кремли.

Российская сторона пообещала вскоре предоставить проекты соответствующих документов.

Заявление Путина, что Украина не вернула РФ зарубежные активы СССР – манипуляция фактами. Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.