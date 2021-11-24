Президент Джо Байден с женой прислуживали солдатам

 
Ексклюзивы
1/5
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1314
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 684
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3 Просмотров: 5121
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3393
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1224
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 963
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2259
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1134
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1845
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10387
Фото
Все фото
5
3
5
22
11
В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина
В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон
Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон
Лава вулкана на Канарах достигла океана: людям приказали надеть маски и не выходить из дома
Лава вулкана на Канарах достигла океана: людям приказали надеть маски и не выходить из дома
Видео
Все видео
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Более миллиона детей в Афганистане могут умереть голодной смертью - ООН
Более миллиона детей в Афганистане могут умереть голодной смертью - ООН
Интервью
1/5
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Просмотров: 558
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2961
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4689
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1485
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1170
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 1035
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
среда, 24 ноября 2021 14:12

Президент Джо Байден с женой прислуживали солдатам

  Комментировать
Президент Джо Байден с женой прислуживали солдатам
Президент Джо Байден и его жена накладывают еду солдатам / Страница Белого дома в Twitter

В честь предстоящего 25 ноября Дня благодарения президент Джо Байден с женой прибыли на военную базу Форт-Брэгг в Америке, где встретились с солдатами и их семьями, поблагодарив их за службу и преданность делу.

Байден с женой традиционно, как и предшественники, обслуживали солдат, накладывая им обед. Об этом сообщает Белый дом в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без России и КНР: Байден пригласил Украину на демократический саммит

Байден сказал, что прекрасно знает, что значит, когда любимый человек служит далеко от дома. Он вспомнил службу своего сына Бо в армии США, его участие в Ираке и Косово. Бо умер от рака в 2015 году.

"Я знаю, как трудно иметь кого-то, кто не сидит с тобой за праздничным столом. Я чертовски горд тем, что стал главнокомандующим величайшей армией, которую когда-либо видел мир", - сказал Байден.

"Мы очень благодарны за все, что вы делаете. Мы с Джо чувствуем, что вы наша семья. И у нас нет слов, чтобы отблагодарить вас", - сказала первая леди Джилл Байден.

Затем президент и супруга, одетые в фартуки с президентской печатью, помогли подать праздничную трапезу. Всего в огромном ангаре было около 250 человек - солдат и членов их семей.

Во вторник Байден отправится на остров Нантакет у побережья США, чтобы провести День благодарения с семьей.

День благодарения, посвященный первому урожаю английских колонистов в Америке. Его традиционно проводят в четвертый четверг ноября, который в этом году приходится на 25 ноября.

В Белом доме не подтвердили и не опровергли информацию о возможности отправки в Украину дополнительных вооружений. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент Джо Байден с женой прислуживали солдатам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Турки сбили российский военный самолет

Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 190692
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 21330
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 11169
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 10287
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 7092
Мир
Первый дом для престарелых слонов открыли в Европе
Первый дом для престарелых слонов открыли в Европе Просмотров: 9
Олаф Шольц станет новым канцлером Германии - СМИ
Олаф Шольц станет новым канцлером Германии - СМИ Просмотров: 234
В Швеции премьером впервые стала женщина
В Швеции премьером впервые стала женщина Просмотров: 72
Черновик Альберта Эйнштейна продали за кругленькую сумму
Черновик Альберта Эйнштейна продали за кругленькую сумму Просмотров: 81
Министр в Австралии выиграл суд на $25 тыс. за клевету в соцсети
Министр в Австралии выиграл суд на $25 тыс. за клевету в соцсети Просмотров: 36
Больше всего комментируют
3
Зеленский выступит в Раде
3
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
1
Усе організую
1
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
1
Жил с бездомными и резал ее картины: Коляденко раскрыл детали скандалов с Билык
Голосов: 2475
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть