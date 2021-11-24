Президент Джо Байден с женой прислуживали солдатам

Президент Джо Байден и его жена накладывают еду солдатам / Страница Белого дома в Twitter

В честь предстоящего 25 ноября Дня благодарения президент Джо Байден с женой прибыли на военную базу Форт-Брэгг в Америке, где встретились с солдатами и их семьями, поблагодарив их за службу и преданность делу.

Байден с женой традиционно, как и предшественники, обслуживали солдат, накладывая им обед. Об этом сообщает Белый дом в Twitter.

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Байден сказал, что прекрасно знает, что значит, когда любимый человек служит далеко от дома. Он вспомнил службу своего сына Бо в армии США, его участие в Ираке и Косово. Бо умер от рака в 2015 году.

"Я знаю, как трудно иметь кого-то, кто не сидит с тобой за праздничным столом. Я чертовски горд тем, что стал главнокомандующим величайшей армией, которую когда-либо видел мир", - сказал Байден.

"Мы очень благодарны за все, что вы делаете. Мы с Джо чувствуем, что вы наша семья. И у нас нет слов, чтобы отблагодарить вас", - сказала первая леди Джилл Байден.

Затем президент и супруга, одетые в фартуки с президентской печатью, помогли подать праздничную трапезу. Всего в огромном ангаре было около 250 человек - солдат и членов их семей.

Во вторник Байден отправится на остров Нантакет у побережья США, чтобы провести День благодарения с семьей.

День благодарения, посвященный первому урожаю английских колонистов в Америке. Его традиционно проводят в четвертый четверг ноября, который в этом году приходится на 25 ноября.

В Белом доме не подтвердили и не опровергли информацию о возможности отправки в Украину дополнительных вооружений. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.