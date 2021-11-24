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среда, 24 ноября 2021 12:27

Оружие на войну с Путиным от США: что о помощи Украине сказали в Белом доме

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Оружие на войну с Путиным от США: что о помощи Украине сказали в Белом доме
Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила и не опровергла отправку в Украину дополнительного вооружения из США / Reuters

В Белом доме не подтвердили и не опровергли информацию о возможности отправки в Украину дополнительных вооружений.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее распорядился предоставить Украине военную помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона.

По ее словам, при нынешней администрации США "не раз показывали, что могут использовать ряд инструментов для противодействия вредоносной активности России".

По данным CNN, команда Байдена рассматривает возможность начать отправку в Украину военных советников для украинской армии и нового вооружения. Источник канала отметил, что решения могут быть приняты из-за скопления российских войск у украинских границ и возможного военного вторжения россиян.

В Кремле заявили, что отправка в Украину дополнительного вооружения приведет к дальнейшему нагнетанию ситуации на Донбассе.

Россия стягивает войска к украинской границе. Это серьезно беспокоит Украину и Запад. По данным украинской разведки, россияне сконцентрировали более 92 тыс. военных у украинских границ и готовятся к нападению в конце января - начале февраля 2022 года.

США наложат на Россию жесткие санкции и будут предоставлять Киеву оружие и военную технику, если российская агрессия против Украины усилится. Об этом сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

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  • Нет, мир будет только после победы
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