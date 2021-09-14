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вторник, 14 сентября 2021 14:35

Президент Чехии попал в больницу

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Президент Чехии попал в больницу
Президента Чехии госпитализировали. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

Утром 14 сентября президента Чехии Милоша Земана доставили в Центральный военный госпиталь в Стршешовице в Праге.

Этот факт подтвердили в медучреждении, пишут Novinky.

О причинах госпитализации и состоянии здоровья президента в больнице не рассказали.

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Известно, что ранее Земан несколько раз находился в этом медучреждении для реабилитации.

Однако эта госпитализация будет более длительной, скорее всего.

Весной этого года 76-летний Милош Земан из-за проблем с ногами вынужден был пользоваться инвалидной коляской. Он долгое время лечился от невропатии стоп и диабета. В августе прошлого года он сломал руку после падения и несколько месяцев носил ортез.

Земан известен прокремлевскими заявлениями. Ранее он сказал, что ему не нравится Майдан.

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