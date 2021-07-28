Превосходит РФ: Китай наращивает ядерное вооружение

Количество новых шахт превышает численность шахтных межконтинентальных баллистических ракет РФ. Фото: pixabay.com

Китай строит 110 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Шахты расположат вдали от морских берегов Китая. Это сделает их неуязвимыми для обычных крылатых ракет, которые можно запустить с военных кораблей в Тихом океане, считают эксперты федерации американских ученых, пишет BBC.

"Количество новых шахт на стадии строительства превышает количество шахтных межконтинентальных баллистических ракет, эксплуатируемых Россией. Это более чем половина всех американских межконтинентальных баллистических ракет", - заявили эксперты.

Строительство ведут в пустыне примерно в 100 км к северо-западу от города Хами, на площади 800 кв. км, свидетельствуют снимки со спутников.

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Газета The Washington Post сообщала, что китайские власти строят 119 подобных шахт на территории провинции Ганьсу. Такие данные свидетельствуют об увеличении ядерного арсенала Пекина примерно в 10 раз. Это самое значительное увеличение ядерного арсенала Китая за всю историю. В прошлом году США добавили еще 77 китайских фирм в список тех, с которыми американские компании не могут вести дела. Среди добавленных производители дронов DJI и микросхем SMIC. Вашингтон заявляет, что у Америки есть доказательства, что SMIC работал с китайскими военными над баллистическими ракетами малой и средней дальности и экзоскелетами для солдат.