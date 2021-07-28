Превосходит РФ: Китай наращивает ядерное вооружение

 
Ексклюзивы
1/5
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 207
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 3627
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 531
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 405
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1044
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 396
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
4
4
10
7
3
На юге Европы вспыхивают лесные пожары
На юге Европы вспыхивают лесные пожары
В результате ливней затопило больницу с коронавирусными больными
В результате ливней затопило больницу с коронавирусными больными
Премьер обещает каждому личного офицера, Китай уходит под воду, пепел накрывает США: подборка фото за вторник
Премьер обещает каждому личного офицера, Китай уходит под воду, пепел накрывает США: подборка фото за вторник
Мужчина случайно нашел сапфир весом 510 кг
Мужчина случайно нашел сапфир весом 510 кг
Женщине ампутировали ноги и руки после того, как она заболела Covid-19: почему так произошло
Женщине ампутировали ноги и руки после того, как она заболела Covid-19: почему так произошло
Видео
Все видео
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Фура въехала в автобус: 18 человек погибли, более 20 человек пострадали
Фура въехала в автобус: 18 человек погибли, более 20 человек пострадали
Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести
Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести
На химическом заводе произошел мощный взрыв: есть пострадавшие
На химическом заводе произошел мощный взрыв: есть пострадавшие
Мощный град разбил сотни автомобилей
Мощный град разбил сотни автомобилей
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1521
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1125
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 423
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1341
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1404
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 14:57

Превосходит РФ: Китай наращивает ядерное вооружение

  Комментировать
Превосходит РФ: Китай наращивает ядерное вооружение
Количество новых шахт превышает численность шахтных межконтинентальных баллистических ракет РФ. Фото: pixabay.com

Китай строит 110 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Шахты расположат вдали от морских берегов Китая. Это сделает их неуязвимыми для обычных крылатых ракет, которые можно запустить с военных кораблей в Тихом океане, считают эксперты федерации американских ученых, пишет BBC.

"Количество новых шахт на стадии строительства превышает количество шахтных межконтинентальных баллистических ракет, эксплуатируемых Россией. Это более чем половина всех американских межконтинентальных баллистических ракет", - заявили эксперты.

Строительство ведут в пустыне примерно в 100 км к северо-западу от города Хами, на площади 800 кв. км, свидетельствуют снимки со спутников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео

Газета The Washington Post сообщала, что китайские власти строят 119 подобных шахт на территории провинции Ганьсу. Такие данные свидетельствуют об увеличении ядерного арсенала Пекина примерно в 10 раз. Это самое значительное увеличение ядерного арсенала Китая за всю историю.

В прошлом году США добавили еще 77 китайских фирм в список тех, с которыми американские компании не могут вести дела. Среди добавленных производители дронов DJI и микросхем SMIC. Вашингтон заявляет, что у Америки есть доказательства, что SMIC работал с китайскими военными над баллистическими ракетами малой и средней дальности и экзоскелетами для солдат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Превосходит РФ: Китай наращивает ядерное вооружение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

От землетрясения погибли более 250 тыс. человек

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8829
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 7461
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5193
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4203
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 3888
Мир
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
 Просмотров: 378
Фура въехала в автобус: 18 человек погибли, более 20 человек пострадали
Фура въехала в автобус: 18 человек погибли, более 20 человек пострадали
 Просмотров: 432
Самый дорогой в мире музыкальный альбом продали за долги
Самый дорогой в мире музыкальный альбом продали за долги Просмотров: 144
Токио бьет рекорды по количеству больных Covid-19 на фоне проведения Олимпиады
Токио бьет рекорды по количеству больных Covid-19 на фоне проведения Олимпиады Просмотров: 225
"Сядешь на 15 лет, а твои дети попадут в детдом" - как режим Лукашенка угрожал Тихановской
"Сядешь на 15 лет, а твои дети попадут в детдом" - как режим Лукашенка угрожал Тихановской Просмотров: 261
Больше всего комментируют
9
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Погано тебе розумію
2
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на $1млн
Голосов: 73
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть