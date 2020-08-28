Премьер-министр Японии хочет уйти в отставку - СМИ

Синдзо Абэ собирается оставить власть. Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается подать в отставку.

У него ухудшилось состояние здоровья, передает Kyodo News со ссылкой на источники Либерально-демократической партии.

Ожидается, что Абэ объявит об отставке на пресс-конференции в пятницу.

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Абэ не проводил брифинги с середины июня до начала августа. За последние 2 недели он дважды посещал больницу.

Синдзо Абэ впервые стал премьер-министром Японии в 2006-м в возрасте 52 лет. Тогда подал в отставку из-за хронических проблем со здоровьем. Вернулся к власти в 2012-м и снова стал главой правительства.