Премьер Канады Трюдо высказался против возвращения России к G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения формата "Большой восьмерки" с участием России.
"Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7", – заявил Трюдо на пресс-конференции, сообщает CBC News.
"России нужно изменить свое поведение, которое привело ее к исключению из участников G8 в 2014 году", – сказал канадский премьер.
Он также осудил присоединение к России Крыма, а также "российскую агрессию".
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Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.
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