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понедельник, 26 августа 2019 21:30

Премьер Канады Трюдо высказался против возвращения России к G7

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Премьер Канады Трюдо высказался против возвращения России к G7
Трюдо против возвращения России в "Большую восьмерку". Фото: Лига

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения формата "Большой восьмерки" с участием России.

"Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7", – заявил Трюдо на пресс-конференции, сообщает CBC News.

"России нужно изменить свое поведение, которое привело ее к исключению из участников G8 в 2014 году", – сказал канадский премьер.

Он также осудил присоединение к России Крыма, а также "российскую агрессию".

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Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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Дата
26
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