Прекратите насилие: в ООН защитили украинских ромов

ООН попросила Украину предотвратить преследованием и нападения на цыган Фото: business-companion.te.ua

В Организации Объединенных Наций призвали Украину предотвратить систематические преследования и нападения на ромов.

"Мы осуждаем эти ужасные акты запугивания и насилия в отношении представителей ромского меньшинства в Украине. Мы также серьезно обеспокоены ростом ненависти и насилия на почве расовой дискриминации этой общины и, в частности, против ее уязвимых представителей - женщин и детей", - заявили эксперты ООН, пишет 24tv.ua.

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Они отметили, что Украина должна немедленно прекратить преследования ромского меньшинства в Украине, члены которой пострадали в ряде насильственных нападений.

В Киеве группа ромов недалеко от вокзала запустила бутылкой в голову 16-летнему парню и впоследствии попытались его добить. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. В больнице пострадавшему наложили 7 швов.