Представили новые стандарты для номинации на "Оскар"

Обнародовали новые требования для номинации на "Оскар". Фото: Reuters

Американская Академия кинематографических искусств и наук обнародовала новые критерии, которым должны соответствовать картины для номинации в категории "Лучший фильм".

"Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, которая идет в кино", - сказано в сообщении.

Сообщается, что при разработке новых критериев использовались, в частности, стандарты Британской академии кино и телевизионных искусств.

По словам президента Академии Дэвида Рубина и генерального директора Дона Хадсона, эти стандарты станут катализатором долгосрочных и существенных изменений в области кино.

"Академия стремится сыграть жизненно важную роль в том, чтобы помочь сделать это реальностью", - заявили они.

Всего представлены 4 стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признакам.

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Среди них:

- один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы;

- не менее 30% актерского состава фильма должны быть представлены женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;

- основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;

- в качестве стажеров, дистрибьюторов, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей других этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.

"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусств, созданной Луисом Майером с киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927-м. Сам приз - позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".