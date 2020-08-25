Правозащитники получили свидетельства о 450 случаях пыток белорусскими силовиками

Уже 450 человек избил белорусский ОМОН - правозащитники. Фото: Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси избили более 450 человек, которых задерживали на массовых акциях.

Их унижали и пытали, сообщают в правозащитном центре Вясна.

"Начальный анализ показаний показал, что систематические пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение являются преступлениями против человечности", - говорится в заявлении правозащитников.

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Они получили свидетельство 450 людей, подтвержденные фото и видео. Более 6 тысяч человек удерживали до 10 суток, а их местонахождение было неизвестно. Обратились к специальному докладчику ООН по пыткам с просьбой вмешаться в ситуацию в Беларуси. Призывают начать открытое расследование по фактам пыток и жестокого обращения и привлечь виновных к ответственности.

Общее количество политзаключенных в Беларуси составляет 200-300 человек. Об этом в эфире канала "Наше время" сообщил руководитель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.