Правозащитник озвучил общее количество политзаключенных в Беларуси

В Беларуси ОМОН задержал тысячи протестующих. Фото: Украинская правда

Общее количество политзаключенных в Беларуси составляет около 200-300 человек. Об этом в эфире канала "Наше время" сообщил руководитель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

По его словам, белорусы, которые считаются пропавшими без вести, вероятно, проходят по уголовным делам.

"Мне кажется, что это могут быть уголовные дела, и в первую очередь - это задержанные, которые не смогли передать весточку о себе. Точного количества никто не знает. Это отдельная категория арестованных людей", - сказал Беляцкий.

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Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами президентских выборов, вышли на акции протеста, где произошли столкновения с силовиками. С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов, а с 17 августа в стране началась всеобщая забастовка.