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суббота, 13 марта 2021 19:57

Правоохранители задержали подводную лодку наркоторговцев

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Правоохранители задержали подводную лодку наркоторговцев
Подводная лодка находился в ангаре. Фото: ВВС

В Испании полицейские обнаружили самодельную подводную лодку, которая может перевозить до 2 тонн наркотиков.

9-метровое судно из фанеры и стекловолокна находилось в ангаре в Малаге. Об этом сообщает ВВС.

Лодку обнаружили благодаря масштабной операции с участием представителей 5 других стран и Европола.

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Правоохранителям удалось раскрыть нарколабораторию и выявить груз кокаина и гашиша. Задержали также 52 человека по всей стране.

Служба безопасности Украины разоблачила мощную наркогруппировку в Киевской области, ежемесячный "прибыль" которого составил почти 70 млн грн.

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