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суббота, 15 июня 2019 12:20

Правительство Молдовы провело первый съезд

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Правительство Молдовы провело первый съезд
Новых министров представят работникам министерств. Фото: Еспресо.TV

В Молдове впервые собралось новое правительство.

Кабинет министров провел заседание после политического кризиса в стране, передает "Інтерфакс".

Премьер-министр Майя Санду поблагодарила гражданам и партнерам за поддержку в процессе смены власти.

"Нам удалось свергнуть олигарха и олигархию в Молдове. Мы за это боролись, но мы не смогли сделать этого без массовой поддержки граждан. Отдельная благодарность внешним партнерам, которые сыграли решающую роль в том, чтобы заставить незаконное правительство уйти и не допустить дестабилизации ситуации", - сказала Санду.

В субботу министров представят коллективам министерств. Работников попросили выйти на работу.

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"У нового правительства много работы, чтобы очистить страну от последствий олигархического правления", - сказала глава правительства.

Украина обеспокоена возможностью реализации российского сценария федерализации Молдовы. Его будто бы раньше обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон.

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Дата
15
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