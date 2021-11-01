Правительство Испании хочет запретить проституцию

По оценкам ООН, испанская секс-индустрия стоит 3,7 млрд евро / Guardia Civil M Interior

Правительство Испании запустит процедуры по запрету проституции, заявил премьер страны Педро Санчес на съезде правящей Социалистической рабочей партии Испании.

Между тем СМИ указывают, что ликвидация отрасли с оборотом €3,7 млрд может оказаться невозможной. Об этом пишет Polsat.

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"Проституция ведет к порабощению женщин. Мы намерены бороться с этим. Мы инициируем процедуру искоренения проституции в нашей стране", - сказал Санчес.



По оценкам центра социологических исследований в Мадриде, не менее 39% взрослых мужчин Испании пользовались сексуальными услугами проституток. В отрасли работает около 300 тыс. женщин.

Согласно отчету ООН за 2011 год, Испания является крупнейшим потребителем проституции в Европе и третьим по величине в мире после Таиланда и Пуэрто-Рико.

Сутенерство в Испании незаконно, и в ближайшие недели ожидается, что местный парламент обсудит ужесточение законов в этой области. Проблема в том, что на Пиренейский полуостров женщины силой или обманом попадают из-за границы.

"80% женщин, которые занимаются проституцией в Испании, делают это под принуждением, после того как их обманули в их странах преступные группировки, вовлеченные в торговлю людьми", - пишет Politico.

Партия Санчеса пока не представила подробностей планируемых изменений. СМИ сообщают, что возможна новая система штрафов для тех, кто использует услуги проституток, и более суровые наказания для сутенеров и владельцев публичных домов.



При изменении в законодательстве испанцы стараются использовать опыт других стран. Франция ввела уголовную ответственность за покупку сексуальных услуг, усилив борьбу с торговлей людьми и предоставив "программу ухода" для секс-работников.

У планов правительства есть противники, выступающие за ужесточение регулирования, но не за ликвидацию отрасли.

"Когда что-то запрещают, появляется мафия. Запрет индустрии загонит проституцию в подполье. Новые правила могут приговорить 300 тыс. человек к безработице. До сих пор правительство не связывалось с представителями отрасли для консультаций", - предупредила генеральный секретарь профсоюза секс-работников Конса Боррелл.

В 1995 году Испания ослабила законы, криминализирующие проституцию, для борьбы против торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. С тех пор отрасль процветает.

В мае проститутки возвратились на работу в Нидерландах в рамках ослабление карантина, введенных из-за пандемии коронавируса.