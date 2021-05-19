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среда, 19 мая 2021 16:26

Ослабили карантин - проституткам снова разрешили работать

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Ослабили карантин - проституткам снова разрешили работать
Район Красных фонарей в Амстердаме / Getty Images

На этой неделе проститутки возвращаются на работу в Нидерландах в рамках ослабление карантина, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения королевства Уго де Йонг.

Власти Нидерландов также позволили со среды, 19 мая, открытие парков, зоопарков, тренажерных залов и открытых бассейнов. В четверг в стране начнут работать публичные библиотеки. В ближайшие три недели также откроют музеи, а в ресторанах будут обслуживать в помещениях. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Йонг подчеркивает, что ослабление ограничений возможно благодаря вакцинации, что приводит к меньшему количеству новых заболеваний и снижения нагрузки на больницы. В стране прививки получили 7,6 млн граждан, почти 2 млн - две дозы. Это 11,5% населения страны.

Проституция в Нидерландах легальна, но правительство заморозило работу секс-бизнеса в середине декабря 2020 году в рамках карантина. В марте представители секс-индустрии в столице Амстердаме протестовали с требованием разрешить работу проституток.

На период карантина власти предложили финансовую поддержку работникам секс-бизнеса, которые работают на законных основаниях, и работникам, которые смогли доказать, что потеряли не менее 20% дохода из-за пандемии.

С начала эпидемии в Нидерландах с населением 17 млн ​​человек обнаружили 1,6 млн случаев заражения коронавируса. Умерли почти 17,5 тыс. человек.

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мая

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