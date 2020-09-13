Пожары в США: количество жертв возросло

12 сентября на западе США было зафиксировано 97 крупных пожаров, охвативших площадь 1,9 млн гектаров. Фото: EPA / UPG

В результате природных пожаров на западе Соединенных Штатов погибли по меньшей мере 28 человек.

Больше всего жертв зарегистрировано в штате Калифорния, где в результате пожаров погибли 19 человек. Также восемь человек, в том числе ребенок, погибли на этой неделе в штате Орегон, сообщает CNN.

12 сентября на западе США было зафиксировано 97 крупных пожаров, охвативших площадь 1,9 млн гектаров. В их тушении задействованы 29 тысяч человек. Приказы об эвакуации действуют в зонах 40 пожаров в штатах Калифорния, Орегон, Вашингтон, Колорадо, Айдахо и Юта.

Крупные пожары бушуют в США с августа. Причиной бедствия стали аномальная жара и молнии. Так, 17 августа в национальном парке Долина Смерти в Калифорнии была зафиксирована самая высокая за все время наблюдений температура на Земле - 54,4 градуса Цельсия.

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С 31 августа на западе США продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь охватил лесные массивы штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон. Из-за пожара выгорели десятки тысяч акров, уничтожены дома, тысячи жителей эвакуировались. Больше всего от пожаров пострадал округ Сан-Диего. Там площадь пожаров удвоилась и достигла почти 4 тыс. га.