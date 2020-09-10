Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters

Шериф округа Бьютт, что к северо-востоку от Сан-Франциско, сообщил, что 2 человека нашли мертвыми в одном месте, а третий был совсем в другом, пишет BBC.

Местные СМИ заявили полиции, что один из троих был автомобилистом, который пытался спастись от лесного пожара. Однако следователи считают, что неизвестный успел убежать из своей машины еще до того, как ее охватило пламя.

Фото: REUTERS

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в центральной части Калифорнии (округи Фресно, Мадера и Марипоса), а также на юге штата (округи Сан-Бернардино и Сан-Диего). Всего же штат насчитывает 58 округов. Из-за пожара выгорели десятки тысяч акров, уничтожены дома, тысячи жителей эвакуировались. Больше всего от пожаров пострадал округ Сан-Диего. Там площадь пожаров удвоилась и достигла почти 4 тыс. га.