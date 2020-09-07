Из-за масштабных пожаров в Калифорнии вводят чрезвычайную ситуацию

Фото: Reuters

В пяти округах американского штата Калифорния вводят режим чрезвычайной ситуации из-за опустошительных лесных пожаров.

Об этом сообщили на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.

"Из-за пожара выгорели десятки тысяч акров, уничтожены дома, тысячи жителей эвакуировались", - заявил губернатор.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в центральной части Калифорнии (округа Фресно, Мадера и Марипоса), а также на юге штата (округа Сан-Бернардино и Сан-Диего). Всего же штат насчитывает 58 округов.

Больше всего от пожаров пострадал округ Сан-Диего. Там площадь пожаров удвоилось и достигло почти 4 тысяч гектаров.

"Площадь пожара составляет 9850 акров (около 3986 гектаров), ее локализовали на 1%", - сообщили пожарные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Харьковской области

Лесные пожары в американском штате Калифорния могут стать самыми масштабными в истории штата.