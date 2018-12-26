Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами

Скандально известная экс-прокурорка Крыма, которая поддержала аннексию полуострова, Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление, сидя на лошади.
Это изрядно оживило интернет-сообщество, - пишут 24 Новини.
Видео ныне депутат российской Госдумми опубликовала у себя в Instagram.
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Барышне, очевидно, было трудно в роли наездницы, да еще и с бокалом шампанского в руке.
Под сообщением собралось немало остроумных комментариев, а затем "полетели" и фотожабы.
Прокуратура Крыма объявила о подозрении в военных преступлениях бывшему прокурору аннексированного Россией полуострова Наталье Поклонской.
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