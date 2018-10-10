Луценко сообщил о новом подозрении "няше" Поклонской

Наталья Поклонская лично участвовала в заседании суда, который в мае 2014 года арестовал украинского режиссера Олега Сенцова. Фото из открытых источников

Прокуратура Крыма объявила о подозрении в военных преступлениях бывшему прокурору аннексированного Россией полуострова Наталье Поклонской.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на презентации стратегии развития прокуратуры АР Крым.

"Это подозрение объявлено ​​по 3 важным эпизодами. За личное участие в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, который она представляла в суде и называла экстремистской организацией. За утверждение, в соответствии с УПК Российской Федерации, заключения по уголовному делу в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще 5 крымских татар якобы за организацию массовых беспорядков, а на самом деле за конституционное право на мирные протесты", - сообщил Луценко.

Он напомнил, что против Поклонской уже есть дело по статье "Государственная измена" и анонсировал еще одно подозрение.

"Еще один эпизод относительно участия Поклонской в преследовании украинского героя Олега Сенцова сейчас дорабатывается и в ближайшее время будет предъявлен", - сказал Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мочить в сортирах" - Поклонская пригрозила украинским добровольцам

Наталья Поклонская с 2000-х работала на различных прокурорских должностях в Крыму. После его аннексии Россией назначена прокурором полуострова. 2016-го была уволена с этой должности в связи с избранием депутатом Госдумы - по итогам незаконно проведенных в аннексированном Крыму выборов.