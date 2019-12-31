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вторник, 31 декабря 2019 17:06

Появился бесплатный антифейковый онлайн-курс

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Появился бесплатный антифейковый онлайн-курс
Reuters и Facebook создали антифейковый курс. Фото: Fainel.com

Международное информагентство Reuters и социальная сеть Facebook создали антифейковый онлайн-курс.

Он будет состоять из трех частей: как манипулируют прессой; в чем заключается новая угроза глубинных фейков и синтетических медиа; как редакции могут защититься от манипуляций. Об этом говорится на сайте Reuters.

Курс основан на личном опыте авторов. Он показывает реальные примеры и дает понимание того, как развиваются технологии создания манипуляций. Авторы считают, что распространение неточной и недостоверной информации является важной и глобальной проблемой, а также - главным вызовом для журналистов.

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Сфера кибербезопасности является ключевой составляющей национальной безопасности Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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