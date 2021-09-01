Постоялец отеля оставил работнику в наследство $27,5 тыс.

Таскину Дасдану оставил большое наследство постоялец Чарльз Кортни / Mirror

Британец, посещавший один отель в Турции в течение 40 лет, оставил турецкому работнику отеля по завещанию $27,5 тыс.

86-летний Чарльз Кортни подружился с 41-летним Таскином Дасданом и оставил ему после смерти состояния. Об этом пишет Mirror.

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Бывший химик пивоварни Чарльз, жена и группа друзей отдыхали в отеле каждый год. Британец всегда останавливался в комнате 401, которая стала известна как "Комната Чарли". Когда в 2009 году умерла жена Мириам после 58 лет брака, Чарльз продолжал навещать отель без нее.

"Они были похожи на мебель. Поскольку все были примерно одного возраста, группа постепенно уменьшалась по мере их смерти. Чарльз стал одним из последних, когда умер в 2014-м. Но потребовалось много лет, чтобы разобраться с его имуществом. Юристы из Великобритании вышли на контакт с Дасданом и коллегами только теперь, когда узнали, что оставил им Чарльз", - говорит работник отеля.

Чарльз написал в завещании, что оставил деньги Таскину на обучение детей.

Таскин, работавший в отеле KoruMar Hotel Deluxe в Кушадасы с 1990 года, говорит, что впервые услышал о наследстве, когда в начале этого года с отелем связались британские юристы.

"Чарли был для нас не гостем, а другом. Когда получили известие о его смерти, опечалились. Возможно, мне больше не придется работать, но, думаю, останусь на работе. Потому что нравится общаться с людьми", - говорит Дасдан.

11 августа православная церковь отмечает Рождество Николая Чудотворца. После смерти родителей Чудотворец получил большое наследство, которое решил раздать бедным. Считают, что Николай был причастен к разрушению языческих храмов. В частности, уничтожил храм Артемиды.