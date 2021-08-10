Епископ раздал свое наследство беднякам. Церковный праздник 11 августа

11 августа православная церковь отмечает Рождество Николая Чудотворца. Он является одним из наиболее приближенных к Богу.

По преданию, Николай родился между 270 и 286 годами в Палатре - город в Римской империи. В молодые годы паломником побывал в Египте и на Святой Земле. По возвращении стал епископом в древнем городе Мира.

Его родители были богатыми и глубоко верующими христианами. Сына окрестили сразу после рождения. Освятил Николая на священника еще в юном возрасте дядя, который был епископм.

Автор: pinterest.com Молитвы к нему в этот день считаются очень эффективными

Существует версия, что святой был также мореплавателем и рыбаком. Именно поэтому его считают покровителем моряков.

После смерти родителей Чудотворец получил большое наследство, который решил раздать бедным. Считают, что Николай был причастен к разрушению языческих храмов. В частности, уничтожил храм Артемиды.

Умер примерно в 342 году. День смерти святого отмечают как День Святого Николая 19 декабря.

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Николай помогал всем, кто оказался в беде. Также он исцелял людей от болезней и спасал от смерти. По преданию, если приложить человека к мощам святого, то он выздоровеет в тот же день. Он помогал утопающим, освобождал пленных, спасал от смертной казни невинных, исцелял больных: возвращал зрение, речь, лишал хромоты. Чудотворец поддерживал нуждающихся.

Существует поверье, что в маленьком возрасте во время поста он сосал у матери молоко только один раз в день. А когда его впервые отнесли в купель, он сам встал на ноги.

День Ангела сегодня отмечают Александр, Костантин и Николай. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.