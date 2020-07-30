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четверг, 30 июля 2020 19:35

Посол заявил, что задержанные в Беларуси наемники ехали в Стамбул

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Посол заявил, что задержанные в Беларуси наемники ехали в Стамбул
Задержанные будто бы ехали в третью страну. Фото: tk.media

Задержанные в Беларуси россияне ехали транзитом в Стамбул, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - заявил посол, передает "Интерфакс-Украина".

Мезенцев говорит, что по информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия. Оно охраняет энергетическую инфраструктуру и ресурсы не в России и не в Беларуси. Россияне вроде бы планировали вылететь из Минска 25 июля и не собирались находиться в Беларуси.

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"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - добавил Мезенцев.

В ночь на среду в санатории под белорусским Минском задержали 32 человек, которых называют сотрудниками частной военной компании Вагнера. Еще один был задержан на юге страны.

Беларусь уже пригласила послов России и Украины для объяснений и обсуждения ситуации с задержанием боевиков российской частной военной компании Вагнера.

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Дата
30
июля

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