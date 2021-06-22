Посол США возвращается в РФ: назвали дату

Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в Соединенные Штаты Америки 20 июня. Фото: pixabay.com

На этой неделе посол США Джон Салливан вернется в Москву после двух месяцев пребывания в Вашингтоне.

Об этом вчера заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Салливан покидал пост на фоне ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Россией.

"Мы остаемся преданными открытым каналам коммуникации с российским правительством как для продвижения интересов США, так и для уменьшения риска ошибочных оценок между нашими двумя государствами", - сказал Прайс.

Посол РФ Анатолий Антонов прибыл в Соединенные Штаты Америки 20 июня. Он заявил российским СМИ, что настроен оптимистично и хочет помочь в построении "равных и прагматичных" отношений.

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Президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно заплатить за попытки вмешаться в американские выборы. Также Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина убийцей. После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где находился с 21 марта. Посол США в РФ Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов во время встречи 16 июня.