Посол США в РФ ответил на предложение Covid-вакцинации российским Sputnik V

Посол Салливан не хотел бы отбирать дозу Sputnik V, предназначенную для гражданин России. Фото: pexels.com

Посол США в РФ Джон Салливан отказался от предложения министерства иностранных дел России сделать Covid-прививка вакциной Sputnik V.

Об этом написала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс в Twitter.

"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцинации, однако не хотел бы отбирать дозу Sputnik V, предназначенную для гражданин России. Мы благодарны, что 2 американские вакцины уже утверждены и помогают людям бороться с Covid-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США. Лучшим подарком от МИД РФ стало бы немедленное освобождение незаконно задержанных американских граждан Пола Вилана и Тревора Рида", - написала она.

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Российский журналист Алексей Пивоваров, который участвовал в испытаниях российской вакцины от коронавируса Sputnik V, заболел Covid-19.