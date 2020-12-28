США направят миллионы на военные нужды Украины и противодействие РФ

Директор ЦРУ в течение 100 дней должен предоставить отчет Конгрессу о коррупционной деятельности крупных бизнесменов из РФ. Фото: Reuters

Дональд Трамп подписал бюджет США на 2021 год, в котором на военные нужды Украине выделили $250 млн. На противодействие Китаю направят $300 млн, а на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире - $290 млн.

Глава Белого дома утвердил сегодня документ, ограничивающий возможность Минторга, Минюста и NASA приобретения у РФ, Китая, КНДР и Ирана информационных систем в связи с киберугрозами.

Кроме того, в бюджете прописывается запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать стратегическим целям России, и угрожает интересам американской нацбезопасности. Продолжается запрет на финансирование любой деятельности с признанием суверенитета России над оккупированным украинским Крымом.

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Еще $20 млн направят на укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе, в том числе на обеспечение прозрачности, независимых СМИ, верховенства закона, прав меньшинств и программ по борьбе с антисемитизмом.

Директор ЦРУ в течение 100 дней должен предоставить отчет Конгрессу о коррупционной деятельности крупных бизнесменов из РФ, а также стран Европы, поддерживающих российское правительство.

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Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".