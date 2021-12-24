Последние норковые фермы закроют в Италии

Последние десять ферм по разведению норок в Италии, вероятно, будут закрыты к июлю / Getty Images

Сенаторы в Италии проголосовали за закрытие последних десяти норковых ферм на фоне растущего движения местных домов моды отказаться от меха.

Поправки к закону о бюджете, требующие немедленного запрета на разведение пушных зверей, парламентарии одобрили. Об этом пишет Times.

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Запретили, в том числе, разводить норок, лисиц, енотовидных собак и шиншилл. Также приказали закрыть все действующие фермы до 30 июня 2022 года. Фермеры получат компенсацию из фонда в 3 миллиона евро, созданного министерством сельского хозяйства.

Италия станет 16-й страной Европы, которая полностью запретит звероводство, включая Великобританию, Францию и Венгрию. Решение следует рекомендациям Humane Society International and Europe. Оно, как ожидается, получит окончательное одобрение парламента к концу года.

Киевлянин Евгений Гладуш 2,5 месяца работал на самой большой меховой ферме Польши, чтобы снимать документальные кадры скрытой камерой. Отснятое шокировало всю страну, вызвало скандал на государственном уровне и вплотную приблизило Польшу к запрету меховой индустрии.