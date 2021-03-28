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понедельник, 29 марта 2021 16:34

Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
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Благодаря кадрам, которые запечатлел украинец Евгений Глашуш на польской живодерне, Польша готова запретить меховую промышленность
Благодаря кадрам, которые запечатлел украинец Евгений Глашуш на польской живодерне, Польша готова запретить меховую промышленность
Благодаря кадрам, которые запечатлел украинец Евгений Глашуш на польской живодерне, Польша готова запретить меховую промышленность
Благодаря кадрам, которые запечатлел украинец Евгений Глашуш на польской живодерне, Польша готова запретить меховую промышленность
Благодаря кадрам, которые запечатлел украинец Евгений Глашуш на польской живодерне, Польша готова запретить меховую промышленность

Киевлянин Евгений Гладуш 2,5 месяца работал на самой большой меховой ферме Польши, чтобы снимать документальные кадры скрытой камерой. Отснятое Евгением шокировало всю страну, вызвало скандал на государственном уровне и вплотную приблизило Польшу к запрету меховой индустрии.

Евгений - зоозащитник и веган, за профессиональной деятельностью - спортсмен и преподаватель боевых искусств. В свободное от работы время - активист зоозащитной организации "Открытые клетки". Именно коллеги по активизму показали парню объявление от владельца норковой фермы в польском поселке Гуречки: меховщик искал очередного украинца на крайне вредную и низкооплачиваемую работу. Поэтому Евгений понял, что это прекрасная возможность провести расследование на живодерне.

"На видео мы видим многочисленные случаи каннибализма, агрессии, смертей, открытых ран или паралича конечностей. Именно эти ужасы объединяют все мехофермы мира"

Ферма принадлежит Войцеху Войчеку, брату и деловому партнеру Счепана Войчека, который является президентом Польской меховой ассоциации. Согласно показаниям работников, эта ферма точно самая большая в Польше, а возможно, даже в мире. На ней содержится около полумиллиона норок.

"Готовясь к этому расследованию, я тщательно почистил соцсети от любых упоминаний о веганстве и зоозащите, чтобы не вызвать никаких подозрений меховщика. Также получил советы от наставника, который уже бывал в таких местах, и главный из них: не привязываться к животным, не выбирать любимца, не давать им имена. Но я не смог удержаться. Я называл их, гладил, разговаривал с ними, а потом они умирали", - рассказывает парень.

Братья Войчеки хвастаются замечательными условиями содержания животных, которые якобы введены на их фермах. Однако отснятые Евгением кадры показали прямо противоположное. Активист зафиксировал ужасные условия содержания животных, которые не только не соответствуют естественным потребностям хищных зверей, но и вызывают раны, болезни, увечья.

"На видео мы видим многочисленные случаи каннибализма, агрессии, смертей, открытых ран или паралича конечностей. Именно эти ужасы объединяют все мехофермы мира", - комментирует Евгений.

Убой животных происходит также жестоко - электрический ток в пасть и анальное отверстие, отравление газом, впрыск яда. Иногда кожу снимают с еще полуживых животных.

То, что наснимал Евгений, имело мгновенные последствия: в день публикации документальных кадров, председатель правящей партии Prawo i Sprawiedliwość Ярослав Качиньский немедленно собрал пресс-конференцию и призвал поддержать законопроект о запрете мехового производства. И уже через 3 недели польский сейм проголосовал за запрет мехоферм в стране. Сразу после этого проголосовал сенат, но с правками и вернул в сейм, где его должны рассмотреть повторно. И потом отдать на подпись президенту. Все ждут. Однако, убеждены активисты, процесс начался и его уже не остановить.

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Сам Евгений после возвращения домой, в Киев, столкнулся с сильным посттравматическим синдромом: "Я просто не мог видеть людей в шубах на улице". Парень проходит курс психотерапии.

Антимеховые запреты уже приняли 15 стран Европы. Некоторые европейские предприниматели начали перемещать негуманное и вредное для окружающей среды производство в Украину. Общественные активисты и экологи настаивают на принятии законопроекта 2360 за запрет мехоферм в Украине, который может остановить перемещение такого производства к нам.

Пушные производства являются объектами повышенной опасности, они загрязняют почву, водоемы, воздух и представляют опасность для здоровья жителей ближайших населенных пунктов.

По данным независимой исследовательской и консалтинговой организации CE Delft, Нидерланды, производство натурального меха признано наиболее губительным для окружающей среды в 17 из 18 показателей воздействия на окружающую среду.

Всемирный банк относит мех в пятерку худших производств, загрязняющих окружающую среду тяжелыми металлами.

Невыгодными являются пушные фермы и для нашего государства: доля поступлений от их деятельности в государственном бюджете Украины меньше 0,004%, при том, что убытки от загрязнения окружающей среды от производства ни разу не были посчитаны государством.

Автор: Валерия Радзиевская
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