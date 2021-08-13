После пожаров от наводнения погибло минимум 27 человек

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Число погибших от внезапных наводнений в Турции увеличилось до 27. Еще десятки пропали без вести.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган должен поехать в наиболее пострадавший район Кастамону и оказать моральную поддержку в пятницу после того, как там эвакуировали более 1700 человек. Многие из них временно размещены в студенческих общежитиях. Об этом пишет Daily Mail.

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Опустошение водой северных черноморских регионов Турции произошло как раз тогда, когда пострадавшая от стихийного бедствия страна обрела контроль над сотнями лесных пожаров, в результате которых погибли восемь человек и сгорели участки леса вдоль живописного южного побережья. В прошлом месяце Турция также пострадала от наводнения в северо-восточной провинции. В результате погибли шесть человек.

В районе Кастамону река вышла из берегов, затопив большую часть города Бозкурт, где обнаружили большинство жертв. В общей сложности пять мостов обрушились в результате наводнения, два повреждены. Десятки деревень по-прежнему без электричества, а некоторые дороги заблокированы.

Экстренные службы заявили, что вода в некоторых местах ненадолго поднялась до 4 м, после чего спала и разлилась по региону на более чем 240 км. Министр сельского и лесного хозяйства страны сказал, что район столкнулся с "катастрофой, которую не видели 50-100 лет". Метеорологические службы говорят, что дожди продолжатся в пострадавших районах до конца недели.

К востоку от столицы Италии Рима бушуют лесные пожары. Особенно пострадал пригород Тиволи.