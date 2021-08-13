Масштабные пожары бушуют неподалеку от Рима: жителей эвакуировали

Фото: Reuters

К востоку от Рима, столицы Италии, леса страдают от масштабных пожаров. Особенно пострадал пригород Тиволи.

Об этом сообщило издание Reuters.

Местные власти были вынуждены эвакуировать жителей.

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Спасатели перевезли 26 семей, которых вывезли из их домов в природном заповеднике Монте Катильйо.

Также эвакуировали более 30 жителей приюта.

В четырех регионах на юге Италии бушуют лесные пожары. Огонь уничтожает леса Калабрии, Сицилии, Сардинии и Кампании.