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пятница, 13 августа 2021 15:32

Масштабные пожары бушуют неподалеку от Рима: жителей эвакуировали
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Пригород Тиволи, Италия, страдает от лесных пожаров.
Фото: Reuters
Местные власти эвакуировали жителей.
В Италии держится жаркая и сухая погода.
Пригород Тиволи, Италия, страдает от лесных пожаров.

К востоку от Рима, столицы Италии, леса страдают от масштабных пожаров. Особенно пострадал пригород Тиволи.

Об этом сообщило издание Reuters.

Местные власти были вынуждены эвакуировать жителей.

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Спасатели перевезли 26 семей, которых вывезли из их домов в природном заповеднике Монте Катильйо.

Также эвакуировали более 30 жителей приюта.

В четырех регионах на юге Италии бушуют лесные пожары. Огонь уничтожает леса Калабрии, Сицилии, Сардинии и Кампании.

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Дата
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